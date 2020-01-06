مصر | استنفار أمني بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استنفار أمني بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المنطقة الأثرية بالهرم، اليوم الإثنين حالة من الاستنفار الأمني، قبيل بدء مباراة نجوم العالم بالمنطقة.

وكثفت شرطة السياحة والأثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الآثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني، رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة، باليقظة التامة، والالتزام بأماكن خدماتهم خلال المباراة، تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج على القانون.

المباراة تقام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بمنطقة البانوراما، بالمنطقة الأثرية بالهرم بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم، يصل عددهم لـ400 شخصية عالمية، وستكون استعراضية لقدامى نجوم أفريقيا بحضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم الرياضيين.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، والاتحاد الإفريقي "الكاف"، وجه الدعوة لعدد من النجوم المصريين والأفارقة للمشاركة في هذا اللقاء، أبرزهم أحمد حسن، ووائل جمعة، وأحمد حسام ميدو، ومحمد زيدان.

كما أرسل الكاف، البرنامج الخاص بالمباراة والذي يتضمن حضور 30 لاعبا من أساطير الكرة في العالم، إلى مصر في الفترة من 5 حتى 8 يناير الجاري، حيث سيقومون بزيارة جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة في حفل الاتحاد الإفريقي لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019، ومن هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدي بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومي، رابح ماج.