مصر | السيطرة على حريق في شقة سكنية بالوراق دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق في شقة سكنية بالوراق دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة بمنطقة القومية العربية بنطاق قسم شرطة الوراق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القومية العربية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.