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مصر | حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق

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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة، صباح اليوم الإثنين، لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري، حفاظًا على سلامة الجميع.

وشنت الإدارة حملات للكشف على السائقين متعاطي المواد المخدرة المشتبه في أمرهم عن طريق الأجهزة الحديثة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك حملات الحمولة الزائدة والكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة، بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق "الرادار" واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع متجاوزي السرعات المقررة.

وأمر مساعد الوزير بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ومن ناحيته، جّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

وتم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق، الالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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