مصر | حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشنت الإدارة حملات للكشف على السائقين متعاطي المواد المخدرة المشتبه في أمرهم عن طريق الأجهزة الحديثة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك حملات الحمولة الزائدة والكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
كما دفعت الإدارة، بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق "الرادار" واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع متجاوزي السرعات المقررة.
ومن ناحيته، جّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق، الالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.