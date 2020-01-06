مصر | حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مبكرة لضبط متجاوزي السرعة على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مكثفة، صباح اليوم الإثنين، لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري، حفاظًا على سلامة الجميع.

وشنت الإدارة حملات للكشف على السائقين متعاطي المواد المخدرة المشتبه في أمرهم عن طريق الأجهزة الحديثة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذلك حملات الحمولة الزائدة والكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما دفعت الإدارة، بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق "الرادار" واتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع متجاوزي السرعات المقررة.

وأمر مساعد الوزير بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث. ومن ناحيته، جّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.