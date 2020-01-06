أخبار مصر | ننشر أسماء مصابي حادث جامعة القاهرة

لقي 4 مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص بمحور صفط اللبن أمام جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين.

ورصدت "الخليج 365"، أول صور وفيديو من موقع الحادث، وتناثر الجثث في المكان، حتى وصول سيارات الإسعاف الي نقلتهم إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وفيما يلي أسماء المصابين: (عبد الرحمن مختار جمعة، أحمد صلاح عبد المتعال، وليد محمد يوسف، عصام علي عبد اللطيف، ناصر شعبان أحمد، علي أحمد محمد).

وأكد مصدر طبي، استقرار حالة جميع المصابين، ماعدا شخص واحد فقط، يتلقى الرعاية اللازمة.

وكانت ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر انقلاب ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه حال سير ميكروباص محمل بالركاب، اصطدم بسيارة تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص وتهشمه.