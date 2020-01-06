أخبار مصر | حسين زين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا لقداسته موفور الصحة، وأن يكلل جهوده الدؤوبة بالنجاح والتوفيق دوامًا للحفاظ على روح الأخوة والترابط، بين نسيج الوطن مسلمين وأقباط.

كما تقدم حسين زين، بالتهنئة لكافة الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدًا أن قيم المواطنة وروح المحبة والتسامح، ستظل دائمًا هى السمة الغالبة بين المصريين الذين يجمعهم وطن واحد نفتخر به، وأن المصريين بوعيهم يتصدون لأية محاولة خبيثة تهدف إلى إفساد العلاقة الوثيقة والروح الوطنية عبر التاريخ بين المسلمين والأقباط.

وشدد حسين زين على دور الإعلام في تعزيز هذه الروح الوطنية وقيم التعايش السلمي واحترام الآخر، بزيادة الوعي للتصدي للشائعات والمحاولات التي تستهدف النيل من وحدة وترابط شعب مصر مسلمين وأقباط.