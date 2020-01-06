أخبار مصر | عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 4 مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص بمحور صفط اللبن أمام جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين.

كانت ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر انقلاب ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

ورصدت "الخليج 365"، أول صور وفيديو من موقع الحادث، وتناثر الجثث في المكان، بانتظار وصول سيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه حال سير ميكروباص محمل بالركاب، اصطدم بسيارة تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص وتهشمه.