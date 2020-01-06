أخبار مصر | أمريكيون يختارون مصر للاحتفال بعيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكيون يختارون مصر للاحتفال بعيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدد من السائحين الأمريكيين، أنهم اختاروا مصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أنها تضم أماكن لجأت إليها العائلة المقدسة أثناء رحلة هروبها.

وأشاروا إلى أنهم قرروا ذلك بعد أن عرفوا معلومات عن أحد أشهر تلك الأماكن التي تقع في مصر وهي مغارة كنيسة أبي سرجة التي لجأت لها العائلة أثناء رحلتها في مصر.

وأعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية و ما بها من تناغم و تلاحم.

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جاء ذلك خلال لقاء تلك المجموعة بوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، حيث التقوا به أثناء جولته التفقدية للكنيسة المعلقة.

ويضم مسار العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.