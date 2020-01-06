أخبار مصر | حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' عن احتفالات عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' عن احتفالات عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى،حلقة خاصة عن الاحتفال باعياد الميلاد المجيد،ويناقش ضيوف الحلقة التأكيد على قيم المواطنة والتسامح، ودور وجهود كافه مؤسسات الدولة في الحفاظ على الترابط بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها.

كما تستعرض الحلقة مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة،وتستضيف رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية،وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.