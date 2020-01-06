أخبار مصر | صور تذكارية لزوار الكنيسة المعلقة مع وزير السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور تذكارية لزوار الكنيسة المعلقة مع وزير السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص زوار ومريدي الكنيسة المعلقة على التقاط الصور التذكارية مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار؛ حيث التف حوله الزائرون والسياح الأجانب.

جاء ذلك أثناء زيارته للكنيسة المعلقة وكنيسة أبي سرجة بمنطقة مصر القديمة الأثرية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين في عيد الميلاد المجيد،

وأوضح وزير السياحة و الآثار الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لملف إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يضم ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.