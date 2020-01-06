أخبار مصر | يشترط موافقة ولي الأمر.. نموذج جديد للتصريح بمشاركة الأطفال القُصّر في عمل إعلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يشترط موافقة ولي الأمر.. نموذج جديد للتصريح بمشاركة الأطفال القُصّر في عمل إعلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نموذجًا جديدًا للتصريح بمشاركة الأطفال القُصّر في عمل إعلامي، والذي اشترط في الأساس موافقة ولي الأمر.

ويصبح هذا التصريح مُلزمًا، فوق موافقة المجلس على "مدونة السلوك الإعلامي للأطفال"، والتي انتهى المجلس من مسودتها، وبصدد عرضها خلال اجتماعه المقبل للموافقة عليها وإقرارها، والتي أصدرها بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر).

ويقر ولي أمر الطفل في نموذج التصريح بأن مساهمة طفله على تحتوي على أي شئ غير مناسب، من شأنه أن يُشكل خطرًا على سلامته بشكل عام، أو يضر به أو بسمعته، أو ينتهك أيًا من حقوق المؤلف.

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ويشترط المجلس الحصول على التصريح في حالة مشاركة الطفل في أي عمل إعلامي، بما في ذلك البرامج التلفزيونية، والمقابلات الصحفية، والإنتاج الفني، والإعلانات، وأي أنشطة وسائط إعلامية أخرى ذات صلة.

وتأتي الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة، وذوي القدرات الخاصة (أصحاب الهمم) بصفة خاصة.

وتستمد هذه المدونة شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، والدستور المصري، والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".