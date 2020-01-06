أخبار مصر | السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بعيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بعيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين - "الأخوة والأخوات.. أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. Advertisements وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام ملىء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الفاهية والازدهار". مع أطيب تمنياتى،،، وكل عام وأنتم بخير،،،

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