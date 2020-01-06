أخبار مصر | برلماني يشيد بـ"الفصول المتنقلة" للقضاء على الكثافات الطلابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بـ"الفصول المتنقلة" للقضاء على الكثافات الطلابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال "بركات إن الخطوة مهمة للقضاء على الحاجة لإنشاء 260 ألف فصل دراسي جديد، بالمناطق النامية، حتى يتمكن أطفال هذه المناطق من الحصول على حقهم في التعليم، من دون عوائق الكثافة أو بُعد الأبنية التعليمية أو عدم وجودها من الأساس. ونوه "بركات"، بما تسببه، الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، والتي قد تصل في بعضها لـ110 طلاب وطالبات في الفصل الواحد، من مشاكل نفسية وصحية وتعليمية للطلاب والمعلم.

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمجهودات وزارة التربية والتعليم للتخفيف من الكثافات الطلابية بالمدارس، بإنشاء الفصول المتنقلة.

وأكمل أن هذا الكم الكبير من الطلاب في الفصل الواحد، يرهق المعلم ويضعف تركيز الطالب، وأنه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، تحتاج الوزارة إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات، وهذا الرقم يصعب توفيره في الوقت الراهن، حيث تبلغ الميزانية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية 10 مليارات جنيه فقط، يتم إنفاقها على بناء قرابة 13 ألف فصل دراسي، بتكلفة 500 ألف جنيه للفصل الواحد، في حين أن حل المشكلة يتطلب بناء 100 ألف فصل.