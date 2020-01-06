أخبار مصر | برلماني يشيد بـ"الفصول المتنقلة" للقضاء على الكثافات الطلابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بـ"الفصول المتنقلة" للقضاء على الكثافات الطلابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونوه "بركات"، بما تسببه، الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، والتي قد تصل في بعضها لـ110 طلاب وطالبات في الفصل الواحد، من مشاكل نفسية وصحية وتعليمية للطلاب والمعلم.
وأكمل أن هذا الكم الكبير من الطلاب في الفصل الواحد، يرهق المعلم ويضعف تركيز الطالب، وأنه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، تحتاج الوزارة إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات، وهذا الرقم يصعب توفيره في الوقت الراهن، حيث تبلغ الميزانية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية 10 مليارات جنيه فقط، يتم إنفاقها على بناء قرابة 13 ألف فصل دراسي، بتكلفة 500 ألف جنيه للفصل الواحد، في حين أن حل المشكلة يتطلب بناء 100 ألف فصل.
وأشار إلى أهمية المعالجة الجذرية الفعلية لأزمة الكثافات الطلابية، عن طريق زيادة عدد المدارس، فبالرغم من فوائد الفصول المتنقلة في حيث تخفيف الكثافات الطلابية، وكسر حاجز الملل والسأم لدى التلاميذ، وتنشيط ذهن وحيوية الطالب، من خلال حركته بين الفصول خلال اليوم الدراسي والقضاء على سلبيات النظام التقليدي في بقاء الطلاب في حجرة دراسية واحدة طول اليوم الدراسي، إلا أنها في الوقت ذاته تأتي على حساب ملاعب المدرسة والأنشطة المختلفة التي تتطلب مساحات واسعة، بالإضافة إلى عدم شعور الطالب بأنه فى مدرسة حقيقية حيث تحرمه من ممارسة معظم الأنشطة؛ لاعتماد الفصل المتنقل على المادة التعليمية فقط وعدم تهيئته لممارسة أى نشاط آخر.