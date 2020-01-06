أخبار مصر | برلماني: مصر نموذج يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية الصحية للمواطنين

وأشار إلى نجاح 8 مبادرات، كان هدفها الحفاظ على صحة المصريين، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية 2015 وحتى الآن، وفرت الكشف والعلاج المجاني للآلاف من المصريين.

وأوضح "مشهور"، أن هذه المبادرات لاقت إشادات عالمية، وكذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه المبادرات "100 مليون صحة" ومبادرة "إلغاء قوائم الانتظار"، والتي بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال المبادرة 334339 عملية حتى 24 ديسمبر الماضي.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية خاصة لصحة المرأة المصرية، فأطلق مبادرة "أنت الأساس لصحة المرأة"، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، بالإضافة إلى اهتمامه بالنشء من خلال حملة الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، والتي تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة.

وتابع أنه مع وصول أعداد المكفوفين في مصر، إلى 2912175 كفيفا، في إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أطلقت الصحة حملة "عينك في عنينا" في فبراير 2018 لمكافحة مسببات العمى، ومبادرة "نور حياة" وتهدف إلى المكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار وقرر الرئيس، تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" في خلال 3 أعوام لتنفيذ المبادرة بجميع المحافظات.