شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يبحث التعاون بين مستشفيات جامعة جنوب الوادي و«الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، سبل التعاون بين مستشفيات مديرية الصحة ومستشفيات قنا الجامعية من حيث تبادل الخبرات والإمكانيات وكيفية تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمرضي وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية الصحة.

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وأوضح الداودى أن مديرية الصحة قامت بدعم مستشفيات قنا الجامعية بعدد 63 ممرضاً وممرضة بالإضافة إلى 25 صيدلياً، وذلك في إطار العمل على توفير الإمكانيات البشرية من الأطباء والممرضين والصيادلة لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضي المترددين على المستشفيات الجامعية وتخفيف العبء عن المستشفيات العامة والمركزية.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن الجامعة حريصة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى في إقليم جنوب الصعيد، مشيراً إلى أن المنظومة الطبية بالجامعة شهدت مؤخراً افتتاح مستشفى الطوارئ الذى سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، كما ستشهد المرحلة المقبلة افتتاح مستشفى للمرأة ومستشفى للأطفال.. لافتاً إلى أن الجامعة تسعى بشكل دائم لاستقطاب الوفود الأجنبية لإجراء جراحات القلب والعظام بهدف نقل الخبرات بين الجانبين، حيث تم مؤخراً استضافة وفد طبى هولندى، وقريباً ستتم استضافة وفد إنجليزى لجراحات القلب للأطفال، مؤكداً أهمية التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة قنا لتحقيق التكامل بين مستشفيات الجامعة ووزارة الصحة في ظل الدعم المقدم من محافظ قنا.

حضر اللقاء د.رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة ود.حمدي حسين عميد كلية الطب ود.محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية ود.محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ومديرو مستشفيات قنا الجامعية.