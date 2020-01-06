شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق الغردقة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، وقوع هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، الساعة 4:51 صباحا، بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 27.75 شمالا، خط الطول 34.28 شرقا.

وأكد مسؤولو مركز عمليات البحر الأحمر عدم تلقي بلاغات بوقوع أي خسائر أو إصابات.