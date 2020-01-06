شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي والعناني يتفقان على إقامة مشروع تهوية حديث لـ«المغارة» بكنيسة أبوسرجة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الإثنين، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة والذي يضم كنيسة السيدة مريم العذراء (المعلقة) وكنيسة أبوسرجة والتي تعد من بين نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بمحافظة القاهرة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار ومحافظة القاهرة .

وكان في استقبال شعراوي والعناني الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وعدد من الأساقفة، وقدم الوزيران والمحافظ التهنئة إلى الأنبا يوليوس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

واستمعوا إلى عرض من الأنبا يوليوس حول الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، كما قدم الأنبا يوليوس عدد من المطالب الخاصة بتسهيل حركة السياح الزائرين للمجمع خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة وكذا المترددين من المواطنين المصريين، وتطوير نظم المراقبة والإطفاء والتهوية بالكنيسة المعلقة والمغارة بكنيسة أبوسرجة، بالإضافة إلى الاهتمام بمستوي النظافة والتجميل بالشوارع المحيطة لمجمع الأديان .

واتفق الوزيران على أهمية تلبية كل مطالب الكنيسة في إقامة مشروع تهوية حديث لـ«المغارة» بكنيسة أبوسرجة من خلال نظام تكييف على أحدث مستوي ولا يمس بالأثر أو يؤثر على قيمته المعمارية والأثرية ويحقق الهدف المنشود من تهيئة وتجهيز المكان للزوار من السائحين الذين ستزداد أعدادهم خلال الفترة المقبلة خاصة مع انطلاق مسار العائلة المقدسة والانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية الأساسية في الـ25 نقطة بالمسار في 8 محافظات.

وقدم الأنبا يوليوس والأساقفة بالكنيسة الشكر للواء محمود شعراوي وقيادات الوزارة ومحافظ القاهرة على الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من تذليل كافة المعوقات الخاصة بالمشروعات والأعمال الجارية في مسار العائلة المقدسة بالقاهرة وبعض المحافظات، كما قد الأنباء يوليوس الشكر لوزير السياحة والآثار على الجهود التي قدمها توفير الاعتمادات المالية لبعض المشروعات.

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وقام الأنبا يوليوس بإهداء كل من الوزيرين نسخة من أيقونة العائلة المقدسة، وقدم الشكر للوزراء على تلك الزيارة قائلاً: «نورتونا ونشكركم على هذه الزيارة الغالية على قلوبنا».

تم خلال اللقاء الإشارة إلى ما قامت به محافظة القاهرة من أعمال تطوير المنطقة والتي تمثلت في وضع حوالي 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص، وأكدت المحافظة أنه جاري إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة .

من جانبه أكد شعراوى على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى الذي تم وضعه للانتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومى المهم في ظل اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمشروع وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.

وأشار الدكتور العناني إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون رجال الأعمال للمساهمة في عمليات التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة لمجمع الأديان.

وأكد وزير السياحة والآثار حرصه على أن تكون أولي زياراته وجولاته العام الجديد إلى النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة بالقاهرة حيث زار منذ يومين شجرة مريم وبئر المحكى بمنطقة المطرية بالقاهرة مع اللواء محمود شعراوي، واليوم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبوسرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي، معربًا عن أطيب تمنياته للأخوة المسيحيين بعيد ميلاد مجيد، مؤكداً على أن الأعياد تظهر دائماً التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.

وعقب ذلك توجه الوزيران ومحافظ القاهرة إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، وكان في استقبالهم الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجتمع المقدس وعدد من الأساقفة، وقدم شعراوى والعنانى التهنئة إلى الأنبا دانيال الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، وقاموا بتفقد ما سيتم في الكنيسة من أعمال تطوير بالإضافة إلى المقايسات الخاصة بإقامة المرسى السياحى ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنسية بالمعادى.

وفى ختام الجولة، اتفق اللواء شعراوى والدكتور العنانى على مواصلة القيام بزيارات إلى باقي محافظات مسار العائلة المقدسة للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال التي سيتم إقامتها.

وزيرا التنمية المحلية والأثار ومحافظ القاهرة يتفقدون أعمال التطوير بمنطقة مجمع الأديان