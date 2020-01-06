شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الدولي»: وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يزور مصر يناير الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التعاون الدولى في ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى في القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى في واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد عدة لقاءات مع ‎الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار في رأس المال البشرى خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي ظل حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، تقوم وزارة التعاون الدولى بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى مع القطاع الخاص، للتعرف على الدور المأمول من هذا القطاع كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى في مصر وخططه المستقبلية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات تنموية واستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات، تساهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

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كما تقوم الوزارة بترتيب لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذي تقوم به الحكومة في تمكينهم اقتصاديا بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عددا من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، جان كلود تشاتشوانج، يورجن زاتلر «المانيا»، أدريان فرنانديز «اوروجواى»، آن كاباجامبى «اوغندا»، رومان مارشافين «روسيا»، ريتشارد مونتغمرى «المملكة المتحدة»، أبارنا سوبرامانى «الهند»، كاتارزينا كوروفسكا «بولندا».

وسوف تلتقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى مع وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولى، لبحث التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الدولى، وإطار الشراكة الجديدة خلال السنوات المقبلة.

وأشارت المشاط إلى أهمية زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والذى يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تعميق ‎مستوى الشراكة مع البنك الدولى خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك الدولى سيكون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية في المساهمة منه في إقامة مشروعات تنموية جديدة، ومن أجل تعميق الشراكة بين البنك الدولى والقطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التي تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص في البنك الدولى، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي يعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، واختاره البنك الدولى كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وسوف يقوم الوفد بزيارة عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولي.