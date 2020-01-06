شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنفانتينو يصل الغردقة لحضور حفل الكاف لأفضل لاعب فى أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل السويسرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين إلى مدينة الغردقة لحضور حفل الكاف لتوزيع جوائز أفضل لاعب فى إفريقيا للعام 2019، والتى يتنافس عليها اللاعب السنغالى ونجم ليفربول ساديو مانى، والنجم المصرى محمد صلاح والمحترف فى نادى ليفربول أيضا، والجزائرى رياض محرز نجم مانشيستر سيتى.

وأكد القائمون على تنظيم الحفل أن رياض محرز اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، السماح للاعب بالذهاب للحفل، فى حين لازال هناك غموض حول موقف اللاعب محمد صلاح.

ومن المرتقب أن يتابع الحدث العالمى الذى تستضيفه مصر للمرة الاولى أكثر من 1.2 مليار مشاهد حول العالم، والذى سينطلق بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والأفارقة، ولاعبى كرة القدم العالميين ونجوم الفن والمجتمع.

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وشهدت المدينة تكثيفا أمنيا كبيا بمحيط المنتجع الذى سيقام به فعاليات الحفل والذى تستضيفه مصر للمرة الأولى، فى حين تزينت الشوارع والطرقات بالأعلام المصرية وشعار الكاف، وتم نشر رسائل الترحيب بالضيوف بكافة الشوارع والميادين والفنادق.

وأنهى نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو جميع البروفات الخاصة بتقديمه للحفل الافريقى، بمشاركة المذيعة المغربية فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين، و سيتضمن الحفل فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله.

ومن ضيوف الحفل الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم القلعة الحمراء الأسبق، حيث يقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، بسفح الأهرامات مباراة على شرف الحضور بحضور عدد من المسئولين ورؤساء اتحادات كرة القدم بالدول الأفريقية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.