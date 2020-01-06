الرئيس السيسي يهنىء أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال الرئيس السيسي - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الاثنين - "الأخوة والأخوات..أقباط مصر بالخارج، بكل سعادة وسرور أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأرق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كى أعرب عن خالص تمنياتي لكم بعيد سعيد وعام ملىء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية بدوام الفاهية والازدهار".

مع أطيب تمنياتى،،، وكل عام وأنتم بخير،،،

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