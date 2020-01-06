شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دموع خامنئى أثناء تشييع جثمان سليمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الآلآف اليوم الاثنين جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي قتل مع 4 ضباط إيرانيين آخرين، بالإضافة إلى قادة في الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أميركية ببغداد، فجر الجمعة الماضية.

وتداولت وسائل الأعلام الإيرانية بكاء المرشد الإيراني علي خامنئي والذي كان يؤم آلاف المشيعين، الذين تعالت أصواتهم بالصراخ والعويل، في صلاة الجنازة على جثمان سليماني.

ووفق فضائية العربية كان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لأرجياني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، عندما أقام المرشد الأعلى الصلاة قبل مغادرة المكان.

وأوضح الفيديو أن صوت خامنئي تقطع خلال الصلاة وهو يبكي ، ثم يعود ليكمل الصلاة، قبل أن تقاطعه الدموع مجددا، ومعروف أن سليماني كان من المقربين جداً من المرشد الإيراني، قبل أن تستهدفه طائرة أميركية مسيرة، في حرم مطار بغداد، آتياً من سوريا.

يذكر أن مسؤولين عراقيين كانوا أكدوا أن جثمان القائد الإيراني، تحول إلى أشلاء إثر الغارة، لافتين إلى أنه تم التعرف على الجثة في عين المكان من خلال الخاتم الذي كان يرتديه.

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يذكر أن قاسم سليماني قُتل فجر أمس الجمعة في ضربة أمريكية استهدفت سيارته في محيط مطار بغداد الدولي بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولي، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني، وأبو مهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا.

وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.