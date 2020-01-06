شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة الإلكترونية للتوظيف تستبعد معلمين متقدمين لوظيفة معلم فصل بسبب السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ بعض المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التى تستهدف التعاقد مع 120 الف معلم وإدارى بظهور رسائل لهم بأن سنهم غير مناسب لوظيفة معلم رياض أطفال ومعلم فصل، مؤكدين أنه شرط غير قانونى، موضحين أن رحلتهم فى تجهيز الأوراق والمستندات كلفتهم مبالغ ضخمة وبعد فحصها من قبل بوابة التوظيف الإلكترونية لم يكن سن المتقدم مناسب للوظيفة وتم رفض معلم فصل لأن السن 40 سنة. وطالب المعلمون بإعلان الوزارة بدائل لهؤلاء المتقدمين فى المسابقة والوظيفة المناسبة لهم، خاصة أنهم حصلوا على جميع الشهادات المهارية والتنال واختبروا نفسى وبعضهم سبق له التعاقد مع الوزارة فى مسابقة ال 36 الف معلم التى تمت العام الماضي لسد العجز فى المدارس فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين سوف يبحث ما أعلنه المعلمون المتضررين من استبعادهم بسبب السن بالتنسيق مع إدارة البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وقد أعلنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى تاريخ غلق بابا التسجيل. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت أنه حرصًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم فإنه لا تعديل فى شروط المسابقة. Advertisements وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه لا تعديل فى شروط التقدم للمسابقة والتى أعلنت عنها الوزارة فى أكتوبر الماضى، وأننا نسير وفقًا للخطوات التى أعُلن عنها، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم. وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة. وأكد حجازى أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هى تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة. وأشار إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال). فيما علنت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لجميع المعلمين الذين اجتازوا مراحل البوابة بنجاح وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة، سيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين، برجاء متابعة البريد الإلكترونى. وتابعت: تيسيرا على المتقدمين للبوابة الالكترونية للتوظيف ولم يستكملوا مرحلة التسجيل والدفع، الإسراع في إثبات جدية التسجيل بالبوابة ودفع الرسوم، حيث أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات الغير فعالة، وسيتم السماح لهم بدخول مرحلة التوزيع والمفاضلة حفاظا على أحقيتهم في التعيينات بالوظائف المتاحة شرط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.

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