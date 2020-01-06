شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى بالرياض التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بالرياض، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي ⁧‫الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات (تويتر)- إن الوزيرين بحثا مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التى تشهدها المنطقة.

يأتى اللقاء في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.