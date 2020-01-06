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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى بالرياض التطورات فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بالرياض، جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ- في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات (تويتر)- إن الوزيرين بحثا مجالات التعاون المُشترك والتطورات المُتسارعة التى تشهدها المنطقة.

يأتى اللقاء في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والمملكة العربية ، وفى سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

 

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