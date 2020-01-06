شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن تجهيز حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زورا عيد الميلاد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن الانتهاء من كافة تجهيز ات حديقة حيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الميلاد، التى تعد أكبر حدائق الحيوان، وفتح حديقة حيوان الجيزة غدا الثلاثاء بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، ومن المعروف أن يوم الثلاثاء هو الإجازة الأسبوعية للحديقة لراحة الحيوانات، وسط إجراءات امنية ورقابية وخطة لمواجهة الازدحام .

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات ”الخليج 365”، إنه تم الانتهاء من كافة تجهيزات حديقة حيوان الجيزة استعداد لاستقبال المحتفلين بمناسبة عيد الميلاد المجيد غدا الثلاثاء ، بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان فى الجيزة ، والمحافظات المختلفة لاستقبال كافة الزائرين، وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين فى ى حدائق الحيوان ،وفرض حالة طوارئ ، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الزائرين، وعمل خطة لمواجهة ازدحام والتكدس امام بوابات الدخول ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة اى حالة طارئة.

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وأضاف "رجائى"، أن حديقة حيوان الجيزة أكبر الحدائق زوار، حيث استعدت لاستقبال عيد الميلاد المجيد بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الطفطف، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعلنت أن فتح حديقة حيوان الجيزة يوم الإجازة الاسبوعى للحديقة والمقرر لها يوم الثلاثاء، ورفع التذكرة لـ 65 جنيه للفرد إلا بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظمو الرحلات الجماعية.