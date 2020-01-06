شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تحليل عينات من مآخذ محطات مياه الشرب فى قنا للتأكد من سلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ فرع جهاز شئون البيئة بقنا، عدد من الأنشطة البيئية التى تستهدف مواجهة مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتفتيش الدورى على مصادر التلوث المحتملة للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، حيث تم دراسة وتقييم الأثر البيئى لـ 28 مشروعا لأنشطة صناعية وطبية، والتفتيش على عدد من المنشآت ضمن خطة وزارة البيئة للتفتيش، كما تم أخذ عينات مياه من مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل وترعة الكلابية لعدد 6 مآخذ، للوقوف على نوعية المياه بها.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أصدرته اليوم الإثنين، قد قام فريق التفتيش بالفرع بمعاينة عدد من المنشآت الصناعية بفرشوط وقوص وقفط، للتأكد من مدى التزام المنشآت الصحية بالقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل برقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، حيث تم مراجعة السجلات البيئية والتعاقدات الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة، والنفايات الطبية الخطرة، وإجراء قياسات بيئة العمل وتم أخذ عينة من السيب النهائي للمصانع على نهر النيل لتحليلها.

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وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من الندوات وحملات التوعية لفئات مختلفة من أهالي قنا حول مصادر التلوث وأهمية الحد من استخدام البلاستيك وتغير المناخ وترشيد استهلاك المياه، استهدفت الندوات عدد 670 طالب وطالبة ومعلمي المدارس.

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان أصدقاء البيئة و العمل التطوعى للمرأة بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية السلامية بمدينة نجع حمادي، استهدفت الندوة عدد 106 من الرجال والسيدات بالكنيسة، بالإضافة إلى اطلاق حملة توعية بيئية بالتعاون مع مركز اعلام قنا الاستفادة من المتبقيات الزراعة مع بدء حصاد محصول قصب السكر بقنا بعنوان "المتبقيات الزراعة غذاء و علف و سماد" ، استهدفت 70 من العاملين بالمؤسسات الحكومية والأهلية من المرأة.