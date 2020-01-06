شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تعلن فتح باب التسجيل للمنتدى العالمى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لانطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت عنوان رؤية المستقبل النسخة الثانية والذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة من 2 إلى 4 ابريل 2020 بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس ومنتسبى المجتمع الأكاديمى التسجيل للمنتدى.

وعلى جانب آخر كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تفقد أمس الأحد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعى.

وأكد الوزير خلال الزيارة ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال التجديد والتشطيبات التي تقام بالمعهد حاليًا؛ حتى يعود للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.

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وأشار عبدالغفار إلى ضرورة توفير سبل الراحة للمرضى باعتبارها أولوية قصوى، وتوفير العلاج اللازم، والعمل على تقديم خدمة صحية مميزة.

كما اطلع الوزير خلال الزيارة أيضًا على كافة أعمال المقاولات والترميمات من مدير المشروعات المسئول عن ترميمات المعهد، كما تفقد الوزير الأقسام الطبية بالمعهد للاطمئنان على سير العمل بها.

من جانيه أكد الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد استمرار المعهد في استقبال المرضى وانتظام العيادات الخارجية، وإجراء العمليات الجراحية