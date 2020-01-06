شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات وحصر جاهزية المدارس استعدادا لامتحانات نقل الثانوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وادارة التطوير التكنولوجي والتعليم الثانوى، حيث أكد علي أن المسئولية مشتركة بين المدير العام ووكيل الإدارة فى أعمال الامتحانات مشددا على عقد الامتحان لأى طالب متقدم وفى حالة حدوث طارئ يؤدى الامتحان أولا، ثم نبحث الأمر بعد الامتحان.

وأكد عطية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للصفين الأول والثانى الثانوى تضم المدير العام والوكيل ومسئول التطوير التكنولوجى، والتعليم الثانوى ومسئول الأمن و الموجه الأول للمادة، وعضو من الإدارة القانونية، وعلى غرارها تشكل غرف عمليات بالإدارات التعليمية، على أن تكتب التقارير أولا بأول، وأى حدث أثناء سير أعمال الامتحانات، يتم عمل محضر إثبات حالة فورى وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية للتدخل السريع.

وشدد مدير تعليم القاهرة على تنفيذ قرار مكافحة الغش والتعامل الفورى و منع دخول التليفون المحمول نهائيا مع الطلبة، والتأكيد علي تمام طبع الامتحانات والامتحان الاحتياطى، وتوزيع الامتحانات يوما بيوم صباحا من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة، ونسب الحضور فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تبلغ فور بدء الامتحان.

Advertisements

كما وجه على حصر جاهزية المدارس وتحديد المدارس الغير جاهزة للدخول علي منصة الامتحان إلكترونيا للصف الثاني الثانوى للمدارس الحكومية والخاصة، وإعداد تقرير يصل المديرية، علي أن تقدم مذكرة وتقرير شرح تفصيلي للاسباب "توصيلات النت والشبكات والبنية التكنولوجية اما مؤقتة، روتر هوائى أو دائمة أسلاك الفايبر والاجهزة.

وأشار عطية إلى أنه يتم التأكيد من دخول مركز التطوير التكنولوجي علي منصة الامتحانات، وشدد علي توقيع الطلبة في كشف حضور لإثبات وجود الطالب وأدائه الامتحان بالمدرسة، وعمل محضر إثبات حالة لاي واقعة تفصيليا وليس مختصرا يوقع عليه ملاحظي اللجنة ومسئول التطوير إذا كان خاص بالتابلت ومراقب الدور ورئيس اللجنة (مدير المدرسة ).