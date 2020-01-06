شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء يشاركون فى حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب أفريقى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك فى حفل توزيع جوائز “الكاف” لاختيار أفضل لاعب افريقي لعام 2019، المقرر إقامته في سهل حشيش بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء 4 وزارء من الحكومة المصرية، هم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشـباب والرياضة، وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام ، كما يحضر لفيف من نجوم الكرة المصرية والفن فى مقدمتهم حسن شحاته وهانى ابو ريدة ويسرا وليلى علوى ورجال اعمال ومستثمرين سياحين.

وأنهى نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو جميع البروفات الخاصة بتقديمه للحفل الافريقى، بمشاركة المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين، و سيتضمن الحفل فقرات ترفيهية أستعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله.

ويتابع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد للوقوف علي الاستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله، والذى وصل الي مدينة الغردقة قبل الحفل بيومين، وعقد عدة لقاءات مع رجل الاعمال كامل أبو علي لمراجعة تفاصيل الحفل، وأكد احمد احمد ثقته في نجاح حفل الافضل بالغردقة بصورة غير مسبوقة، وأشاد بالتجهيزات المتميزة للحفل والتعاون التام من كافة الجهات.

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وقد أنهت مجموعة بيك الباتروس التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما علي البحر لاستضافة الحفل، فيما يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الداخلية، وهناك تنسيق عالي المستوي مع المحافظة وإدارة مطار الغردقة والأجهزة الأمنية لوضع خطة استقبال ضيوف الحفل وسهولة الوصول لموقع الاحتفال واستقبال الضيوف به.

ومع بدء العد التنازلى لحفل الاتحاد الافريقى لاختيار افضل لاعب فى افريقيا 2019، تزنيت شوارع الغردقة بالاعلام المصرية وعلم الكاف نشر اللوجو الخاص بالبطولة ومسماها الجديد " بيك الباتروس - الكاف الافضل ٢٠١٩ " بشوارع وفنادق المدينة إيذانا بقرب الحدث الرياضي الافريقي الأهم .. كما تم نشر علم مصر ليرفر في الطريق من المطار الي منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش مكان إقامة الحدث وبكافة الشوارع المؤدية اليه ليكون في استقبال الضيوف العالميين وبجواره علم الكاف .. وتم نشر رسائل الترحيب بالضيوف بكافة الشوارع والميادين والفنادق.



