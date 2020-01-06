مطران الأرمن الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الأرمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المطران أشود مانتسكيان، مطران الأرمن الأرثوذكس، صباح اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بوسط القاهرة وحضور فاهيه ليو، رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس، ويعمل أيضا المطران الأرميني الشاب الذى يبلغ من العمر 48 عامًا، رئيسا للجالية الأرمينية فى مصر فهو من ناحية المدبر الروحي للطائفة ومن ناحية أخرى يرعى شئونها الإدارية ويمثلها أمام الجهات الرسمية، إذ تتمتع الطائفة الأرمينية بوضع قانوني فريد فى الدولة المصرية فهي مسجلة قانونا كطائفة دينية وليست جالية أجنبية ومن ثم يرأس الجالية مطران الأرمن الأرثوذكس.
مجلس مللى للطائفة يتشكل من 24 عضوًا وهو استشارى وتشريعى، وننتخب سبعة آخرين كمجلس تنفيذى، ولدينا مجلسان الأول فى القاهرة والثانى فى الإسكندرية، والمطران يرأس المجلسان ويدعو للاجتماعات وينفذ ويتابع ويشرف على تنفيذ القرارات من خلال موظفى البطريركية.
يؤكد المطران أشود أن تعداد طائفة الأرمن الأرثوذكس يبلغ 7 آلاف نسمة موزعين على القاهرة والإسكندرية، يخضعون لقوانين الكنيسة إذ يحظى مطران الأرمن الأرثوذكس بعلاقات جيدة مع باقى الكنائس ووفقا لما يقوله كل الكنائس تعتبر أسرة مسيحية واحدة، ونتبادل الزيارات فى المناسبات مع كل الطوائف، لأن هناك قضايا وإشكاليات مشتركة، ونستفيد من خبرات بعضنا البعض، وبهذه الطريقة نحافظ على العلاقات بيننا.
وشعب الأرمن يحفاظ على هويته وثقافته، يوضح المطران أشود ويدلل على ذلك قائلًا: فى كل دولة هاجر لها الأرمن يبدأون ببناء كنيسة، ثم جوارها يبنون مدرسة وبعدها أندية اجتماعية ورياضية وثقافية وهو عرف وتقليد ارتبط بكل الدول التى عاش فيها الأرمن، فى مصر لدينا مدرسة عمرها 160 سنة، ونعلم أطفالنا اللغة فى مدارس الأحد اللصيقة بالكنيسة، والقداس يصلى باللغة الأرمينية وكل المخاطبات والاجتماعات الكنسية باللغة الأرمنية، وكلها محاولات للحفاظ على الهوية، وحاليًا لدينا مدرسة فى القاهرة وأخرى فى الإسكندرية وأندية ثقافية ورياضية وجمعيات خيرية، وكافة أعضاء الجالية يتطوعون فى تلك الجمعيات، لأن الهدف هو أن نعمل معًا ونحافظ على هويتنا الآن وفى المستقبل.
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