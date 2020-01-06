شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. إغلاق معبر رفح البري بمناسبة عطلة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تغلق السلطات المصرية، الثلاثاء، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، وذلك بمناسبة عطلة عيد الميلاد المجيد.
وأكد مصدر مسؤول أنه ستتم إعادة فتح المعبر، صباح الأربعاء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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