شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 28 طالبًا بـ«تجارة وحقوق الإسكندرية» لـ«التأديب» بسبب الغش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مراقبو اللجان الامتحانية في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية ضبط 16 حالة غش جديدة سواء تلبس بالغش والشروع فيه أو الإخلال بنظام الامتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت في الكلية يوم 28 ديسمبر الماضي وتنتهى يوم 28 من يناير.

وقال مصدر مسؤول في الكلية إنه تمت إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان وتطبيق اللائحة عليهم لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.

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وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الطلاب يبتكرون وسائل حديثة غير معلومة للغش مثل «سماعة البلوتوث» الخاصة بالموبايل والتى تضعها الطالبة تحت الحجاب أو «الطرحة» الخاصة بها ما يصعب معه خلع النقاب أو الحجاب، وكذا وسائل أخرى مثل المعلومات المدونة على أدوات مدرسية (آلات حاسبة) أو معلومات مصورة على أجهزة التليفون المحمول فضلا عن الساعات الإلكـترونية ونظارات جوجل والساعات غير المرئية ونظارات إلكترونية والمعروف بـ«الغش الإلكترونى» ما يصعب معه اكتشاف وضبط حالات الغش كما كان في السابق، مطالبا بضرورة التشويش على هذه الأجهزة الحديثة داخل اللجان لمنع الطلاب من الغش.

وشدد على عزم إدارة الكلية على تطبيق القانون واللائحة الطلابية على المخالفين وعدم التساهل في هذا الأمر حتى لو اضطر إلى إلغاء لجنة امتحانية بالكامل حال ثبوت غش أو إحداث أعمال شغب أو إخلال بنظام الامتحانات.

وفى كلية الحقوق، قال الدكتور أمين مصطفى، عميد الكلية، إن الامتحانات بدأت في الكلية يوم 2 يناير الجارى وتنتهى يوم 24 من نفس الشهر، مشيرا إلى أن مراقبى اللجان ضبطوا خلال الأيام الماضية 12 حالة غش وتمت إحالتهم جميعا إلى مجالس التأديب الابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية فيما نسب إليهم من غش في محاضر المراقبين.

وأكد أن الامتحانات تسير في جوء من الهدوء وتمت تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في سهولة ويسر فضلا عن نصب خيام كافية لحمايتهم من الأمطار خلال فترة الامتحانات.