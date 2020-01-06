شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات وقطع غيار بـ5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز، مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر ديسمبر 2019 عن 10950 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليارات و254 مليونا و630 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و645 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و741 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و157 ألف جنيه وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليونا و545 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليارا و757 مليونا و539 ألف جنيه.

وخلال شهر ديسمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت مليارا و171 مليونا و640 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 132 مليونا و251 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 182 مليونا و597 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 314 مليونا و849 ألف جنيه.

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كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 70 مليونا و541 ألف جنيه.

في جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 895 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر ديسمبر 2019 بقيمة بلغت 958 مليونا و978 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و874 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 89 مليونا و986 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 113 مليونا و860 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 24 مليونا و340 ألف جنيه وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر لعام 2019 حوالى 5 مليارات و385 مليونا و249 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 277 مليونا و772 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 904 ملايين و325 ألف جنيه ورسم التنمية 143 مليونا و157 ألف جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 461 مليونا و864 ألف جنيه ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و787 مليونا و119 ألف جنيه.

كما يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و757 مليونا و539 ألف جنيه.