شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تهنئ المسيحيين بـ«أعياد الميلاد»: «جميعا مصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو بطريقة الرسوم المتحركة، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

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الفيديو جاء تحت عنوان «تهنئة قلبية من أخيك المسلم بمناسبة أعياد الميلاد»، وقالت «الإفتاء» في الفيديو: «أخي المسيحي في مصر، من خالص القلب والروح، كل عام وأنت بهناء وسعادة، من أخيك المسلم وبمناسبة أعياد الميلاد، تهنئة قلبية».

وأكدت الإفتاء في الفيديو «إننا جميعا كمصريين، وحدتنا الوطنية وتماسكنا وانتماؤنا، لهذا البلد الطيب، الذي نحيا جميعا على أرضه ونأكل من خيره».