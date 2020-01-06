شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينيب الأنبا بافلي لرئاسة قداس عيد الميلاد بـ«كاتدرائية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أناب الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزة بالإسكندرية ومسؤول قطاع الشباب لرئاسة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الاثنين، بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

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وأوضح «ايميل»- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أنه سيشارك الأنبا بافلى صلاة وقداس العيد الأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس شرق وآباء كهنة الكاتدرائية وسط حضور شعبى مكثف وإجراءات أمنية وتنظيمية مشددة حيث يقوم فرق الكشافة التابعة للمرقصية وبعض الكنائس بتولى عملية تنظيم الدخول إلى الكاتدرائية.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال المسؤولين مساء اليوم للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ومن المقرر أن يهنئ بالعيد كل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والحزبية.

ولفت الوكيل البابوى إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية على الكاتدرائية وداخلها والتدقيق في الدخول حيث يتم تشغيل بوابات كشف المعادن والسماح بالدخول لحاملى الصليب.