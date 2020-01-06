شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري مصري فرنسي إيطالي يوناني قبرصي لبحث التطورات في ليبيا الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الخارجية عن عقد اجتماع تنسيقي وزاري بالقاهرة الأربعاء المقبل، يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، إن الاجتماع يبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

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