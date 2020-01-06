شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ونواب البرلمان والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة اﻹدارية الجديدة، موضحا أنه على حاملي دعوات حضور القداس الإلهي بالعاصمة اﻹدارية الجديدة التجمع الساعة 2 ظهرًا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهي.

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وأضاف المركز الإعلامي للكنيسة أن دخول حاملي دعوات كبار الزوار سيكون من بوابة رقم 1، أما دخول حاملي دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة رقم 3 مترجلين.

ونوه المركز الإعلامي للكنيسة بأنه بالنسبة لترتيبات يوم عيد الميلاد المجيد الثلاثاء 7 يناير، سيقوم البابا تواضروس باستقبال الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة صباحا.

كما يستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على أن يكون الدخول من البوابة الرئيسية رقم 1 المطلة على شارع رمسيس، فيما يسمح بدخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح تغطية اليوم من المركز الإعلامي للكنيسة سيكون بدون سيارات من البوابة ذاتها.

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصري والإذاعة صلاة قداس عيد الميلاد المجيد عبر قنواته الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة.