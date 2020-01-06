شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: تقييم 240 صنفا نباتيا جديدا وفحص 6800 عينة تقاوى مستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزرة الزراعة، إنه بالتعاون مع المعاهد البحثية المختلفة يتم تقييم الأصناف للمحاصيل المختلفة، وذلك لإنتاج أصناف مقاومة، موضحا انه تم تقييم عدد 240 صنفا نباتيا منها 153 صنف خضر وعدد 84 محاصيل حقلية وعدد 5 أصناف نباتات طبية وعطرية.

وأضاف مدير معهد أمراض النبات، أنه تم فحص عدد أكثر من (6800) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص عدد (588) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، فضلا عن الاشتراك فى أعمال (588) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية.

وتابع مدير معهد أمراض النباتات، أنه تم فحص عدد (569) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وإجراء الحصر دوري لأمراض المحاصيل الحقلية و البستانية في المحافظات المختلفة للوقوف علي الحالة المرضية و إعطاء التوصيات من خلال المرور الدورى لزراعات هذه المحاصيل وخاصة الطماطم و البطاطس و المانجو والقمح و الذرة.

Advertisements

وأكد "خليل"، أنه تمت المشاركة في الحملات القومية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية للنهوض بها والوقوف علي الحالة المرضية وتحسينها مثل الحملة القومية للقمح والذرة والمحاصيل الزيتية، مشيرا إلي أنه تم التعاون مع المعاهد البحثية الاخرى فى كتابه النشرات الإرشادية للتعريف بأهم الامراض النباتية التى تصيب المحاصيل المختلفة والطرق الفعالة فى مكافحتها.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات، أنه تم إقامة عدد 81 ندوة إرشادية لمناقشة اهم الأمراض التي تصيب المحاصيل المختلفة و طرق مكافحتها وذلك في محافظات الجمهورية المختلفة، وعمل عدد 96 يوم حقلي لتعريف المزارعين علي اختلاف مشاربهم بأهم الأمراض النباتية و طرق مكافحتها وتوزعت خلال العام علي المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد 17 ندوة إرشادية علي مستوي محافظات الجمهورية للتعريف بمرض العفن الهبابي في المانجو وكيفية مكافحته وإقامة عدد 28 ندوة إرشادية خاصة بمرض الصدأ الأصفر في القمح علي مستوي محافظات الجمهورية المختلفة.