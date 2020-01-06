شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على الحالة المرورية أعلى الطريق الزراعى من طوخ لميدان المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي اليوم الاثنين، من مدينة طوخ وحتى ميدان المؤسسة بشبرا، سيولة مرورية فى بعض المناطق، وزحام في مناطق أخرى، على طول الطريق، وانتظمت الحركة المرورية من مدينة طوخ حتى قرية سنديون "اتجاه القاهرة"، وتكدست الحركة المرورية أمام السيارات قبل قرية قلما، بسبب وجود أعمال إنشاء كوبري قلما العلوي.

وانسابت الحركة المرورية أمام السيارات من قرية قلما حتى ميدان المؤسسة في شبرا، ما عدا بعض المناطق على الطريق، كمنطقة الدائري، ومنطقة ميت نما، وفى منطقة الفرنوانى بسبب إنشاء كوبري علوي.

وتنسق الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كل مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور تحسبا لسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية.

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كما كثفت إدارات المرور من التواجد المرورى الفعال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.