شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. زحام مرورى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى بسبب زيادة الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى الجيزة المعدنى منذ قليل، اليوم الإثنين، كثافة مرورية بسبب زيادة الأحمال، وظهرت الكثافات فى النزلة المتجهة إلى الجامعة، مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على سحب الكثافات أمام قائدى المركبات.

كما شهدت محاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

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وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.