تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم.. خط القاهرة - الإسكندرية 35 دقيقة

كانت هيئة السكة الحديد تعاقدت مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيع وتوريد 4 ماكينات لفحص وصيانة خطوط السكة الحديد ومن المخطط توريدها في ديسمبر 2020 .

والماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد، وتستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

والماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها، وستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية، وتستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.

وكانت السكة الحديد أعلنت أمس اقتحام سيارة نصف نقل تحمل لوحة معدنية رقم 6439 ص وط مزلقان بلانة الواقع بكم 100/846 خط القاهرة أسوان وهو مغلق بجنازير وشغال أجراس وأنوار وتحت حراسة من السكة الحديد وذلك بعد غلق المزلقان لمرور قطار 2014 مكيف القاهرة / أسوان مما أدى إلى اصطدام القطار بها ومحاشرتها أسفل شبكة الجرار ولم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات.

وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور وقواعد وتعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات وذلك للحفاظ على أروح الأشخاص وممتلكاتهم.