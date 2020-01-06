شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: مشروع تهوية حديث لـ"المغارة" بكنيسة أبوسرجة بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بمجمع الأديان بمصر القديمة والذي يضم كنيسة السيدة مريم العذراء (المعلقة) وكنيسة أبو سرجة والتي تعد من بين نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار ومحافظة القاهرة .

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه كان في استقبال اللواء محمود شعراوي، والدكتور خالد العناني نيافة الأنبا يوليوس النائب البابوي وأسقف عام كنائس حي مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وعدد من الأساقفة، وقدم الوزراء التهنئة إلي الأنبا يوليوس وكافة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

واستمع شعراوي و العناني إلي عرض من الأنبا يوليوس حول الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمجمع الأديان، كما قدم الأنبا يوليوس عددا من المطالب الخاصة بتسهيل حركة السياح الزائرين للمجمع، خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة خلال الفترة الأخيرة وكذا المترددين من المواطنين المصريين، وتطوير نظم المراقبة والإطفاء والتهوية بالكنيسة المعلقة والمغارة بكنيسة أبو سرجة، بالإضافة إلى الاهتمام بمستوي النظافة والتجميل بالشوارع المحيطة لمجمع الأديان .

واتفق الوزيران على أهمية تلبية كافة مطالب الكنيسة فى إقامة مشروع تهوية حديث لـ"المغارة" بكنيسة أبوسرجة من خلال نظام تكييف علي أحدث مستوي و لا يمس بالأثر أو يؤثر على قيمته المعمارية والأثرية ويحقق الهدف المنشود من تهيئة وتجهيز المكان للزوار من السائحين الذين ستزداد أعدادهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انطلاق مسار العائلة المقدسة والانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية الأساسية فى الـ25 نقطة بالمسار فى 8 محافظات.

وقدم الأنبا يوليوس وكافة الأساقفة بالكنيسة الشكر للواء محمود شعراوي و قيادات الوزارة ومحافظ القاهرة علي الجهود التي قاموا بها خلال الفترة الماضية من تذليل كافة المعوقات الخاصة بالمشروعات والأعمال الجارية فى مسار العائلة المقدسة بالقاهرة وبعض المحافظات، كما قدم الأنباء يوليوس الشكر لوزير السياحة والآثار على الجهود التى قدمها توفير الإعتمادات المالية لبعض المشروعات .

وتم خلال اللقاء الإشارة إلى ما قامت به محافظة القاهرة من أعمال تطوير المنطقة والتي تمثلت في وضع حوالي 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص، وأكدت المحافظة أنه جارٍ إعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية لمنطقة مجمع الأديان بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة .

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ومن جانبه، أكد اللواء شعراوى على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى الذى تم وضعه للإنتهاء من البنية الأساسية لهذا المشروع القومى الهام، فى ظل اغهتمام ومتابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمشروع وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أمام هذا المشروع.

وقام الأنبا يوليوس بإهداء كل من الوزيرين نسخة من أيقونة العائلة المقدسة ، وقدم الشكر للوزراء على تلك الزيارة قائلاً " نورتونا ونشكركم على هذه الزيارة الغالية على قلوبنا " .

وأشار الدكتور العناني إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون رجال الأعمال للمساهمة فى عمليات التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة لمجمع الأديان.

وأكد وزير السياحة والآثار حرصه على أن تكون أولي زياراته وجولاته العام الجديد إلي النقاط الخاصة بمسار العائلة المقدسة بالقاهرة حيث زار منذ يومين شجرة مريم وبئر المحكى بمنطقة المطرية بالقاهرة مع اللواء محمود شعراوي، واليوم الكنيسة المعلقة وكنيسة أبوسرجة بمصر القديمة وكنيسة العذراء بالمعادي، معربًا عن أطيب تمنياته للأخوة المسيحيين بعيد ميلاد مجيد، مؤكداً علي أن الأعياد تظهر دائماً التلاحم والترابط الإنساني بين أبناء الشعب المصري، الذي يعيش في نسيج واحد متلاحم.

وعقب ذلك توجه الوزيران ومحافظ القاهرة إلى مقر كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، وكان فى استقبالهم الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجتمع المقدس وعدد من الأساقفة، وقدم شعراوى والعنانى التهنئة إلى الأنبا دانيال الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد الجديد، وقاموا بتفقد ما سيتم فى الكنيسة من أعمال تطوير بالإضافة إلى المقايسات الخاصة بإقامة المرسى السياحى ونقاط الخدمة التى تخدم السائحين وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنسية بالمعادى .

وفى ختام الجولة اتفق اللواء شعراوى والدكتور العنانى على مواصلة القيام بزيارات الى باقى محافظات مسار العائلة المقدسة للعمل على تذليل كافة المعوقات الخاصة بالأعمال التى سيتم اقامتها .