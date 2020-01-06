شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها من جمارك الاسكندرية فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2019 عن 10950 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 3 مليار و 254 مليونا و 630 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 121 مليونا و 645 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 631 مليونا و 741 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 143 مليونا و 157 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو 896 مليون و 545 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و 757 مليون و 539 ألف جنيه .

وخلال شهر ديسمبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت مليار و171 مليون و 640 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 132 مليون و 251 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 182 مليونا و 597 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 314 مليون و 849 ألف جنيه .

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 70 مليونا و 541 ألف جنيه .

فى جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 895 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر ديسمبر 2019 بقيمة بلغت 958 مليون و 978 ألفا جنيه .

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و 874 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 89 مليونا و 986 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 113 مليون و 860 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 24 مليون و 340 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر ديسمبر لعام 2019 حوالى 5 مليار و 385 مليون و 249 ألف جنيه .

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 277 مليون و 772 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل 904 مليون و 325 ألف جنيه ورسم التنمية 143 مليونا و 157 ألف جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 461 مليون و 864 ألف جنيه .

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و 787 مليون و 119 ألف جنيه .

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر 2019 حوالى مليار و 757 مليونا 539 ألف جنيه .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.