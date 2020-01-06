شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البابا تواضروس يصدر رسالته الباباوية لعام 2020 مترجمة لـ12 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2020 وتم بثها بالفيديو وترجمتها لـ12 لغة بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية وغيرها، مشيراً فى رسالته التي قسمها إلى ثلاث عطيات، إلى إن الإنسانية تتحقق عندما يعيش الإنسان الحب، فقد كان المجوس الذين قدموا الهدايا للمسيح يعبرون عن هذا الحب.

أما العطية الثانية فهي عمل الخير، فالمجوس قدموا من المشرق وبإصرار كبير أرشدهم الله لمكان المسيح، بينما اعتبر البابا العطية الثالثة هي تذوق الجمال وقد كان أجمل ما فيه هو ترنم الملائكة بميلاد المسيح.

واختتم البطريرك: أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وأقدم لكم كل محبة وتحية.

فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء غدٍ الاثنين، السادس من يناير المقبل

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كانت الكنيسة الإنجيلية قد احتفلت أمس بحضور 8 وزراء ومندوب عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية حيث شارك في الاحتفال وزراء التموين والتضامن الاجتماعي والهجرة والإعلام والبيئة والمجالس النيابية.

وتقدم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالشكر لرئيس الجمهورية على جهود الدولة في تقنين الكنائس غير المرخصة حيث كشف عن تقنين أوضاع 271 كنيسة.

وأضاف خلال احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد: أسست الدولة لنا هيئة أوقاف إنجيلية وهو حلم كان بعيد المنال. واستشهد بأحد أقوال المفكر اللاهوتي الأرثوذكسي القمص متى المسكين إذ قال زكي إن أحد أهم معاني ميلاد المسيح أنه يعطي معنى مختلفا وجديدا للحياة فالميلاد نقطة انطلاق حياة لا تعرف الأنانية، إنها طريقة للعيش لتقبل الآخر.

وأوضح في كلمته : يسميها الأب متى المسكين بشرية جديدة موقعها بيت لحم هذا المعنى يصير الميلاد بعدًا جديدًا للإنسان.