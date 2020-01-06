شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس والشرق الأدنى: الرئيس السيسى جسد مفهوم الوحدة الوطنية فى الوجدان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطران القدس والكويت والشرق الأدنى الأنبا أنطونيوس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى جسد وعمق مفهوم الوحدة الوطنية فى الوجدان المصرى، وشدد الأنبا أنوطونيوس – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الاثنين، على أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه مهام الحكم على ترسيخ مبدأ المواطنة، مشيرًا إلى أن احتضان العاصمة الإدارية الجديدة لمسجد "الفتاح العليم"، وكنيسة "ميلاد المسيح اللذان يعدان أكبر مسجد وكنيسة فى الشرق الأوسط، هو رسالة للعالم أجمع، بتجسيد الوحدة الوطنية على أرض الكنانة.

وأضاف الأنبا أنوطونيوس قائلا، :"نحن نشكر الله على إرسال الرئيس السيسي في هذا الوقت، للحفاظ على سلامة وطننا الغالي مصر، وسط الأمواج العاتية التي مرت بها، لتمر المركب بكل سلام وأمان وسط هذه الأمواج".

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وأكد مطران القدس والكويت والشرق الأدنى، موقف الكنيسة المصرية الوطنى على مدار تاريخها، وإعلائها الدائم لمصلحة الوطن العليا، لافتا إلى المقولة الشهيرة للبابا شنودة الراحل، :"مصر ليست وطنا نعيش فيه، ولكن وطن يعيش فينا، وكلمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حينما تم حرق أكثر من 85 كنيسة على أيدى تنظيم الإخوان الإرهابى :"وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، مشيدا في الوقت نفسه بقرار الرئيس السيسي حينها بترميم تلك الكنائس على نفقة القوات المسلحة الباسلة.



تجدر الإشارة إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت، ستقيم مساء اليوم، القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي، على أن يتم استقبال الضيوف والمهنئين صباح يوم غد الثلاثاء.