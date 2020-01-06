شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تحصد المركز الأول فى مسابقة مسرح المنوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت إدارة نشاط الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات بكليات الجامعة ومسرح الهوسابير تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور عمداء الكليات ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنظيم الأنشطه الطلابية والفنية التي تثري الوجدان وتروح عن النفس.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية التربية بنين بالهرم بالمركز الأول فى مجال المسرح ،وكلية التجاره بالمركز الثاني، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث.

أما في مسابقة الكورال فازت كلية الآداب بالمركز الأول، وكلية التجارة وإدارة الأعمال بالمركز الثاني، وكلية الحقوق بالمركز الثالث.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة والكورال من الدكتور أيمن عطية وكيل كلية التربية الموسيقية للتعليم والطلاب ، و الدكتور حازم عبد العظيم كلية التربية الموسيقية، الدكتورة هبة الله سانى كلية الآداب، الدكتورة يارا سعيد كلية الآداب.

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وعلى جانب آخر وفى إطار التحول و التمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية لتعلم افضل تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك فى شهر فبراير المقبل .

و يقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى فى دعم فئات المتعلمين

وتدور محاور المؤتمر إلى التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.