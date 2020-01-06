شكرا لقرائتكم خبر عن قراران لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارين للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أحدهما يتضمن الموافقة على اعتبار مشروع الامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق 45 حتى تقاطعه مع محور المحمودية بمركز كفر الدوار بالبحيرة من أعمال المنفعة العامة .

ووافق رئيس الوزراء على اعتبار الامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير من تقاطعه مع امتداد طريق 45 حتى تقاطعه مع محور المحمودية بمحافظة الاسكندرية من أعمال المنفعة العامة .

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا اعتبار كل من مشروع تطوير طريق القاهرة / السويس وإنشاء طريق خدمة على جانبى الطريق فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 37 كم ومشروع إنشاء القوس الجنوبى للطريق الدائرى الإقليمى من أعمال المنفعة العامة.

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واعتبار كل من، مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على الشارع من العقار الذى تشغله مدرسة القبة الابتدائية بمنيا القمح ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالشرقية ومحطة مياه الشرب بالجيزة من أعمال المنفعة العامة، واعتبار كل من، محطة رفع الصرف الصحى بالدقهلية ومحطة معالجة الصرف الصحى بالغربية من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدرت الحكومة قرارا مسبقا باعتبار مشروع الامتداد الشرقى لطريق جنيفة حتى معديه الشط شاملا تنفيذ 2 كوبرى خرسانى فى تقاطعه مع وصلة النفق وطريق المعاهدة والواقع بنطاق محافظة السويس ومشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحى بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة.