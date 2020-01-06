شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل اليوم الاثنين الموافق 06/01/2020 هزة أرضية على بعد 73 كم شمال شرق مدينة الغردقة، حيث أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او إصابات، وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى:

تاريخ الحدوث: الإثنين الموافق 06/01/2020

وقت الحدوث: الساعة 4:51 صباحا

قوتة: 3.4 درجة على مقياس ريختر

خط العرض 27.75 شمالا

خط الطول 34.28 شرقا

و الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

