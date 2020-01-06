شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: قتل سليمانى نتيجة ضغوط متواصلة من بومبيو للتحرك ضد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قتل الولايات المتحدة للقائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى يأتى بعد ضغوط حثيثة من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للتحرك ضد إيران، موضحة أن بومبيو استيقظ فجر الثلاثاء الماضى على اتصال يخبره بوقوع احتجاج كبير خارج السفارة الأمريكية فى بغداد ومع تطور الأمر ناقش وزير الخارجية التهديد الأمنى الجديد مع دبلوماسييه فى اتصالات هاتفية بدءا من الرابعة والنصف، ومع كل من وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وماثيو تولر السفير الأمريكى فى العراق، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون.

وتحدث وزير الخارجية أيضا مع الرئيس عدة مرات كل يوم الأسبوع الماضى، مما أسفر عن قرار ترامب بقتل سليمانى بحث من كل بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس، بحسب ما قال المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات داخلية.

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وكان بومبيو قد خسر نقاشا مشابها الصيف الماضى عندما رفض ترامب الانتقام عسكريا من إيران عقب إسقاطها طائرة مراقبة أمريكية، وهى النتيجة التى جعلت بومبيو مصابا بالاكتئاب. إلا أن التغييرات الأخيرة فى فريق ترامب للأمن القومى والرغبة المفاجئة لرئيس قلق من أن ينظر إليه على أنه متردد امام العدوان الإيرانى فتح الباب مرة أخرى أمام بومبيو للضغط من أجل هذا التحرك الذى كان يدعو إليه من قبل.

ووصفت الصحيفة إعطاء ترامب الضوء الأخضر بتوجيه ضربة جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل سليمانى وآخرين انتصارا بيروقراطيا لبومبيو، لكنه يحمل العديد من المخاطر الأخرى، منها اندلاع حرب إقليمية ممتدة فى الشرق الأوسط واغتيالات انتقامية للأمريكيين المتمركزين حول العالم، وقطع المعركة ضد داعش وإغلاق الممرات الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووى الإيرانى ورد فعل عنيف من العراق التى صوت برلمانها الأحد على طرد كل القوات الأمريكية من البلاد.