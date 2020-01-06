"إلحقي شقتك بتولع والباب انفجر".. كواليس 20 دقيقة أنقذت نادية سلامة من الموت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الواحدة إلا الثلث ظهر أول أمس السبت، هدوء يطبق على كومبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، حركة المارة متراجعة في ظل طقس بارد يصل إلى الصقيع، الأمر الذي دفع الفنانة نادية سلامة إلى تشغيل المدفأة الكهربائية بغرفة نومها قبل أن تغادر المنزل قاصدة سوبر ماركت لشراء بعض المستلزمات دون أن تدري بما سينتظرها لدى عودتها.

بعد مرور 20 دقيقة، لم تكد الممثلة -التي بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح- تنجز مهمتها حتى تلقت اتصالا من الجيران أخبروها بخبر صادم "إلحقي شقتك بتولع.. الباب انفجر".

تروي الفنانة نادية سلامة لـ"الخليج 365" تلك اللحظات "محستش بنفسي.. وفضلت أدور على عربيتي في الجراج وكأني معرفش شكلها" حتى وصلت إلى المنزل في غضون دقائق معدودة.

بالانتقال إلى الكمبوند، بدت الأجواء أكثر سخونة، تجمع الأهالي بمحيط العقار الذي غطته سحابة سوداء وسط تصاعد كثيف للأدخنة تزامنا مع وصول سيارتي إطفاء الأولى خاصة بالكمبوند والثانية من قطاع إطفاء أكتوبر فضلا عن حضور شرطة النجدة.

عكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران، ونجحوا في إخماد الحريق قبل امتداده إلى الشقق المجاورة لتبدأ عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى، لاسيما أنه تسبب في احتجاز قاطني الأدوار العليا.

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على بعد أمتار من شقتها الكائنة بالطابق الأرضي، وقفت الفنانة نادية سلامة محاولة استجماع قواها التي خارت من هول الفاجعة، فشلت محاولاتها لدخول مسكنها إذ منعتها رجال الشرطة والجيران لوجودة خطورة على حياتها قبل أن يُسمح لها بالدخول عقب إتمام عملية الإطفاء.

لا يزال مشهد الشقة عالقا في ذهن الممثلة لدى دخولها "الشقة تدمرت.. غرفة النوم تحولت لقطعة فحم.. ملابسي ومتعلقاتي الشخصية ومجوهراتي كلها اتحرقت.. حتى الحاجات اللي جوا الشنط" مشيرة إلى الحريق امتد إلى أرجاء الشقة بالكامل، وتسبب في تفحم وحدات التكييف التي انصهرت فضلا عن سقوط السقف.

"الدخان كان في كل حتة" تتذكر الفنانة نادية سلامة ذلك الوقت العصيب لدى إصابتها بحالة اختناق، فأسرع الجيران بنقلها إلى مستشفى الصفا لتلقي العلاج اللازم.

صباح الأحد، انتشر خبر حريق شقة الفنانة نادية سلامة كالنار في الهشيم، لتتصدر محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، بينما انهالت الاتصالات على "سلامة" للاطمئنان عليها.

"بشكر ربنا على كل حاجة.. سيناريو إلهي محدش يصدقه.. وكأن ربنا عاوزني أنزل وأسيب الشقة قبل الحريق بدقائق".. بصوت متحشرج أنهكه التعب، تحدثت الفنانة نادية سلامة إلى "الخليج 365" موجهة الشكر لرجال الحماية المدنية على سرعة وصولهم واستجابة الشرطة "تقريبا دي أول مرة المطافي تيجي بسرعة".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تنتظر تماثلها للشفاء للبدء في تقديم عرض مسرحي يحمل اسم "حاجة تجنن" بمشاركة كلا من: جيهان قمري وعلاء زينهم والمطرب ريكو.