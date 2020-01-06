"عايدة" تطلب الخلع: "بيسخر من بشرتي.. بيقولي حطي كريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– فاطمة عادل:

رفعت "عايدة. م" (33 سنة)، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، معللة طلبها بتصرفات زوجها التي جعلتها تشعر بالإهانة.

تقول الزوجة في دعواها إنها تزوجت "سعيد. ص" (38 سنة)، ومرت أيام زواجهما الأولى دون منغصات تعكر صفو العلاقة بينهما.

وأضافت الزوجة أنها عقب فترة، بدأت تلاحظ أن زوجها يطلب منها طلبات غريبة وغير مقبولة، خاصة التعليقات التي اعتاد أن يبديها على شكلها ومظهرها الخارجي مثل لون بشرتها.

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وأشارت إلى أن زوجها دأب على السخرية من لون بشرتها: "بيقولي حطي كريمات تفتح لون بشرتك، وغيري شكلك شوية".

لفتت الزوجة إلى محاولتها على تقبل حديث زوجها، والتفكير فيه بطريقة منصفة، لكنها ازدادت يقينًا أن زوجها مستمر في إهانتها وظلمها، فحاولت لفت انتباهه فلم يلق بالًا لما تشعر به، بحسب ما قالت.

مع مرور الوقت، باتت "عايدة" أكثر اقتناعًا أن زوجها "سعيد" لن يتغير، بل زادت الأمور عن الحد الطبيعي، ما دفعها للتفكير في الانفصتل تفاديًا لأي أزمات أخرى، وفق الدعوى.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها.​