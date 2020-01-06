مصر | تعرف على عقوبة منتحل صفة ضابط الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على عقوبة منتحل صفة ضابط الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايدت حوادث النصب باسم رجال الشرطة، ورجال القضاء والعديد من المناصب السيادية، وسقطت العديد من التشكيلات العصابية، بخاصة في الفترة الأخيرة والتي قامت بالنصب على المواطنين، مدعين أنهم من رجال الشرطة.

وغلظ القانون المصري، عقوبة انتحال الصفة، لتصل إلى 15 سنة، في حالة ارتباطها بسلاح ناري، بينما تصل للإعدام في حالة القتل وانتحال الصفة.

كما أن انتحال صفة ضابط بدون جريمة، تتراوح فيها العقوبة، من شهر إلى 3 سنوات، بينما في حالة النصب على المواطنين وانتحال الصفة تتراوح بين 3 و7 سنوات.‏